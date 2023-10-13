Infiniti выпустит первый в своей истории электромобиль
Компания Infiniti в скором времени представит первый в своей истории электромобиль. Об этом сообщает «Автопилот».
Уточняется, что он дебютирует в 2023 году в статусе концепт-кара.
Японский производитель опубликовал первое тизерное изображение концептуального электрокара под названием Vision Qe. Это премиальный седан с электрической силовой установкой.
Электромобилю дадут новый фирменный дизайн. Также известно, что машина построена на новой платформе. Производство автомобиля наладят на американском заводе.
Премьера концепт-кара Infiniti Vision Qe должна состояться 24 октября. Тогда же компания анонсирует несколько новых моделей и раскроет будущее модельной линейки.
Ранее автопроизводитель Infiniti сообщил, что провел масштабный ребрендинг. Компания, производящая премиальные машины, решила сменить логотип. Кроме того, поменялась вся концепция дилерских центров.
Также ранее стало известно, что на российском рынке закончились официально поставленные автомобили брендов Porsche, Cadillac и Infiniti.