Infiniti выпустит первый в своей истории электромобиль

Компания Infiniti в скором времени представит первый в своей истории электромобиль. Об этом сообщает «Автопилот».

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Уточняется, что он дебютирует в 2023 году в статусе концепт-кара.

Японский производитель опубликовал первое тизерное изображение концептуального электрокара под названием Vision Qe. Это премиальный седан с электрической силовой установкой.

Электромобилю дадут новый фирменный дизайн. Также известно, что машина построена на новой платформе. Производство автомобиля наладят на американском заводе.

Премьера концепт-кара Infiniti Vision Qe должна состояться 24 октября. Тогда же компания анонсирует несколько новых моделей и раскроет будущее модельной линейки.

Ранее автопроизводитель Infiniti сообщил, что провел масштабный ребрендинг. Компания, производящая премиальные машины, решила сменить логотип. Кроме того, поменялась вся концепция дилерских центров.