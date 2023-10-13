Автомобили «Москвич 6» начали поступать к дилерам

В российские дилерские центры начали поступать лифтбэки «Москвич 6». Об этом сообщает «Российская газета». Это машины в версии «Комфорт» и «Бизнес». Продажи новинки стартуют до конца месяца.

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Автомобиль будет стоить в России минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин».

Новый «Москвич 6» оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий в паре с вариатором. Емкость багажного отсека автомобиля — 540 л. В оснащение базовой версии «Комфорт» входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.