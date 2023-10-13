В ГИБДД назвали причину большинства смертельных ДТП на МКАД

Чаще всего к летальным исходам на Московской кольцевой автомобильной дороге приводят наезды на стоящие транспортные средства, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции. Большинство автомобилей, на которые совершают наезды, останавливаются на дороге из-за поломок и мелких аварий. При этом количество жертв аварий на МКАД год за годом уменьшается, отметили в ГИБДД.

За прошедшие девять месяцев 2023 года на МКАД зарегистрировали 421 дорожно-транспортное происшествие. В них пострадал 491 человек — на 22,8 процента меньше, чем за тот же период 2022 года. Количество погибших в авариях год к году уменьшилось на 20 процентов — до 24 человек.

В ГИБДД отметили, что круглосуточно следят за обстановкой на столичной трассе. В случае выявления «опасных остановок» сломанные машины убирают с дороги совместно с городскими службами.

МКАД была самой аварийной трассой столицы в 2022 году. На нее пришлось 4,24 процента всех происшествий. Второе место досталось проспекту Мира с множеством поворотов и съездов, третье — Варшавскому шоссе на юге столицы.