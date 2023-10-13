Rolls-Royce Ghost получил особую серию в честь солнечного затмения

Компания Rolls-Royce добавила в линейку седана Ghost эксклюзивное издание под названием Black Badge. Дизайн этой версии вдохновлен полным солнечным затмением, что отражено в множестве дизайнерских решений автомобиля, связанных с этим астрономическим явлением.

© Rolls-Royce

Одной из ключевых особенностей является потолок Starlight. Когда машина заводится, 940 светодиодов формируют изображение солнечной короны, что характерно для затмения. Этот визуальный эффект длится 7 минут 31 секунду — столько может продолжаться настоящее затмение, после чего дизайн потолка снова становится звездным, пишет ресурс Тарантас Ньюс.

Внешний вид Ghost Black Badge выполнен в цвете Lyrical Copper, дополненный оранжевыми акцентами на бамперах, колесах и тормозных системах. Ручная оранжевая линия на кузове дополняет этот образ. В салоне акцент на оранжевом цвете сделан через 200 тыс. перфораций на элегантных креслах.

Приборная панель украшена 1846 звездами, выгравированными с помощью лазера, символизируя длительность затмения. В дополнение к этому, рядом расположены часы с вставкой из бриллианта в 0,5 карата — уникальное нововведение для Rolls-Royce.