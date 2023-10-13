"Итэлма", выпускающая ABS и ESC, сократила импортозависимость

Компания "Итэлма" сообщила о первом массовом внедрении отечественных резисторов в отечественные компоненты. Соглашение о серийных поставках предприятие подписало с фирмой "Ресурс".

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"Итэлма" крупнейший производитель автомобильной электроники, включая пока дефицитные блоки ABS и ESC. Поставки резисторов от отечественного поставщика помогут снизить импортозависимость производителя.

"Начало серийных поставок резисторов для производства санкционно-стойких блоков управления - первый шаг на пути к полной локализации блоков автомобильной электроники. Мы надеемся на продолжительное сотрудничество и будем наращивать объемы поставок именно отечественных резисторов взамен компонентам из зарубежных стран", - сказал генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьёв.

В этом году "Ресурс" поставит "Итэлме" 10 млн резисторов, в ближнесрочной перспективе объёмы могут вырасти в десять раз, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Российской газеты". Отмечается, что цена компонента может конкурировать даже с самыми доступными зарубежными аналогами.