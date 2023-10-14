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Заряжено: во всех смыслах. Новые мощные электрокары

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Skoda Enyaq RS. Чешская компания обновила свой электрокроссовер: он нарастил мощность и запас хода. 
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«Заряженная» версия RS технически идентична Audi Q4 55 e-tron quattro. Два мотора развивают 340 лошадиных сил (было 299), позволяя набрать «сотню» за 5,5 секунды: это на секунду быстрее, чем прежде. 
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Максимальная скорость не изменилась и составляет 180 километров в час, но её способны набрать и более скромные модификации. 
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Lotus Emeya. «Батарейный» лифтбек позаимствовал техническую начинку у кроссовера Eletre. Выпуск новинки начнётся в следующем году. 
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Автомобилю обещают адаптивную пневмоподвеску, активную аэродинамику, роскошный интерьер и 55-дюймовый проекционный AR-дисплей. Начальные модификации снабдят двухмоторной установкой на 612 лошадиных сил и 710 Нм. 
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У версий с литерой R отдача возрастает до 918 л. с. и 985 Нм. Аккумулятор ёмкостью 102 киловатт-часа позволит проехать без подзарядки 500–600 километров. Электрокар может разогнаться до «сотни» за 2,78 секунды и достичь 256 километров в час. 
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Ford Mustang Mach-E Rally. Американская фирма построила «раллийный» электрокроссовер. 
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Автомобилю увеличили клиренс на пару сантиметров, а ещё добавили амортизаторы с особыми настройками и режим RallySport. Последний ориентирован на гравийное покрытие, но облегчает и движение по снегу. 
© Motor.ru
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Два мотора выдают 487 лошадиных сил и 881 Нм, а ёмкость аккумулятора составляет 91 киловатт-час. Приём заявок стартует в начале следующего года. Ожидаемая стоимость — 65 тысяч долларов. 
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Tesla Model 3 от EPWR. Шведская фирма превратила заднеприводный седан в 550-сильный болид для гонок чемпионата STCC. 
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В следующем году на старт выйдут три подобных электрокара. Кузов сделан из натурального волокна, применяемого в Формуле-1. 
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Машине облегчили интерьер путём отказа от внутренней отделки, но добавили каркас безопасности, спортивные руль и приборы, «ковш», многоточечные ремни и гоночные аксессуары. 
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Volkswagen ID. GTI. Концепт оказался первым «заряженным» электромобилем марки с обозначением GTI. 
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За основу взят другой прототип — ID.2all, показанный ранее в нынешнем году. Система GTI Experience Control имитирует параметры «горячих хэтчбеков» прежних лет — звучание мотора, смену передач и рулевое управление. 
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Технических подробностей пока нет. Работа над серийной версией уже началась: дебют намечен на 2026 год. 
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Volkswagen ID.X Performance. Кроме того, немецкая компания показала «заряженную» версию электрокара ID.7. Пока это концепт, а серийный вариант появится через пару лет. 
© Motor.ru
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558-сильный автомобиль получил обвес с углепластиковыми деталями и красными акцентами, крупное антикрыло и 20-дюймовые кованые колёсные диски. 
© Motor.ru
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Подвеска занижена: дорожный просвет уменьшен на 60 миллиметров. Разгон до 100 километров в час занимает менее четырёх секунд. 
© Motor.ru

    К основным достоинствам электромобилей чаще всего относят экологичность в ходе эксплуатации и финансовую выгоду, но «электрички» способны заинтересовать и требовательных водителей: например, такие модели могут порадовать отличной динамикой. Однако некоторым автопроизводителям и тюнинг-ателье возможности стандартных версий порой кажутся недостаточными, даже если речь идёт о достаточно мощных автомобилях. Так появляются «заряженные» исполнения уже существующих электрокаров и крутые концепты, которые только готовятся пойти в серию. В нашей подборке представлены недавние новинки.

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