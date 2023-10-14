К основным достоинствам электромобилей чаще всего относят экологичность в ходе эксплуатации и финансовую выгоду, но «электрички» способны заинтересовать и требовательных водителей: например, такие модели могут порадовать отличной динамикой. Однако некоторым автопроизводителям и тюнинг-ателье возможности стандартных версий порой кажутся недостаточными, даже если речь идёт о достаточно мощных автомобилях. Так появляются «заряженные» исполнения уже существующих электрокаров и крутые концепты, которые только готовятся пойти в серию. В нашей подборке представлены недавние новинки.