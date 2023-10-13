В России предложили снизить транспортный налог для аккуратных водителей

Аккуратным водителям предложили уменьшить транспортный налог. По данным ТАСС, новый законопроект разработал глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Двукратный дисконт депутат предлагает распространить на автомобилистов и мотоциклистов, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения.

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Согласно законопроекту, 50-процентная скидка будет доступна водителям автомобилей и мотоциклов, которые в течение года ни разу не нарушили ПДД. Леонид Слуцкий заявил, что нововведение простимулирует российских водителей быть аккуратными на дороге, а также улучшит культуру вождения в стране.

Двукратное снижение стоимости транспортного налога замотивирует водителей избегать опасных ситуаций на дороге, а также станет приятным бонусом. В настоящее время парламентарий направил документ на рассмотрение правительства России.