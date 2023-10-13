"Москвич": основной продукцией завода станут электромобили

Основной продукцией российского автомобильного завода «Москвич» со временем станут электромобили. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

«Параллельно с текущими процессами мы ведем работу над организацией выпуска полностью своего электромобиля, который со временем станет основной продукцией завода. Москва планирует стать крупнейшим центром электромобилестроения в России», — отмечается в сообщении.

До этого стало известно что в российские дилерские центры начали поступать лифтбэки «Москвич 6». Автомобиль будет стоить в России минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин». Новый «Москвич 6» оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий в паре с вариатором.