BMW может отказаться от X4 нового поколения с ДВС

Предполагается, что в дальнейшем в линейке баварской марки появится преемник «икс четвёртого», однако у него будет только полностью электрическая «начинка». Его производство, вероятно, начнётся в 2026 году.

© BMW

Кросс-купе BMW X4 актуального второго поколения дебютировало в 2018 году, а летом 2021-го модель пережила обновление. Тогда SUV подкорректировали внешность за счёт сросшихся фирменных ноздрей, другой светодиодной головной «оптики» и иного оформления кормы с узкими фонарями. Салон освежили с помощью новой центральной консоли, актуальной на тот момент мультимедийной системы с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, а также иного оформления центрального тоннеля и т.д. Тогда же бензиновые моторы продаваемых в Европе X4 обзавелись 48-вольтовыми «электродовесками».

Видео дня

Сейчас компания уже должна работать над BMW X4 третьей генерации, однако есть вероятность, что нынешнее поколение окажется для модели с двигателями внутреннего сгорания последним, об этом сообщает BMW Blog. При этом предполагается, что баварцы сейчас работают над созданием полностью электрического кроссовера, которому могут дать название BMW iX4.

Согласно слухам, которые появились в зарубежных СМИ ещё в прошлом году, производство «электрички» могут наладить осенью 2026 года на заводе в Венгрии. По предварительным данным, в основу BMW iX4 ляжет платформа Neue Klasse, а оснастят такой кроссовер батареями следующего поколения, которые будут заряжаться намного быстрее нынешних.

По предположениям издания, нишу, которую должен занять бензиновый кроссовер X4 нового поколения, частично сможет восполнить представленный на днях BMW X2. Напомним, кроссовер новой генерации стал крупнее по сравнению с предшественником: так, его длина подросла на 194 мм (до 4554 мм), ширина – на 21 мм (до 1845 мм), высота – на 64 мм (до 1590 мм), а расстояние между осями увеличилось на 22 мм (до 2692 мм). Для сравнения, у актуального кроссовера длина составляет 4752 мм, ширина – 1918 мм, высота – 1621 мм, а его колёсная база равна 2864 мм.

Предполагается, что новый «икс второй» сможет отчасти перетянуть на себя аудиторию «икс четвёртого» не только за счёт подросших габаритов; в этом поможет и купеобразный кузов, который достался модели с недавней сменой генерации. Ещё потенциальные покупатели, вероятно, оценят спортивный дизайн и большие легкосплавные колёсные диски (от 17 до 21 дюйма).

На фото: кроссовер BMW X2 M35i xDrive нового поколения

Отметим, стартовая версия BMW X2 sDrive20i оснащается бензиновым трёхцилиндровым двигателем объёмом 1,5 литра, работающим в составе мягкогибридной силовой установки в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная отдача – 170 л.с. Ещё одно начальное исполнение BMW X2 sDrive18d оснащается четырёхцилиндровым дизелем такого же объёма мощностью 150 л.с. Моторы идут в паре с семиступенчатым роботом Steptronic с двойным сцеплением.