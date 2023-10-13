Sitronics Group представит линейку электрозарядок для машин

Президент Sitronics Group Николай Пожидаев в кулуарах Российской энергетической недели заявил о планах группы представить в первом квартале 2024 года линейку российских зарядок для электромобилей собственного производства, передает ТАСС.

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При этом, по его словам, часть зарядок компания уже производит, часть еще разрабатывает.

«В I квартале следующего года полную линейку уже должны вывести [в производство - прим. ред.]», - отметил Пожидаев.

Как стало ранее известно, компания Sitronics Electro, которая принадлежит Sitronics Group, начала разрабатывать собственные зарядные станции для электромобилей.

Первая зарядная станция для электрокаров медленного типа будет представлена до конца 2023 года.