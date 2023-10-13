Alfa Romeo готовит большой кроссовер, который бросит вызов BMW iX

Ожидается, что новинка итальянской марки, входящей в состав автогиганта Stellantis, появится в 2027 году. В основу этого «зелёного» SUV, вероятно, ляжет платформа STLA Large.

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Стеллантис поставил перед руководством Alfa Romeo задачу – добиться прибыльности, в результате премиальному итальянскому бренду пришлось частично переориентироваться на разработку электромобилей, а также уделять больше внимания сегменту, который сейчас востребован у массовой аудитории, речь идёт об SUV. Так появился кроссовер Alfa Romeo Tonale, у которого уже есть близнец – Dodge Hornet (американская марка тоже принадлежит автогиганту).

На фото: Alfa Romeo Tonale

Останавливаться на этом Alfa Romeo не планирует: минувшей весной появилась информация о «младшем брате» Tonale, который может разделить платформу STLA Small и технику с Jeep Avenger (и этот бренд входит в состав Stellantis). Причём тогда предполагалось, что компактная новинка займёт пустующую нишу, в которой ранее находился трёхдверный хэтчбек MiTo.

Ещё одной новинкой Alfa Romeo может стать большой полностью электрический кроссовер, который займёт место флагманского SUV бренда. О будущем пополнении модельного ряда сообщает британский Autocar со ссылкой на гендиректора марки Жана-Филиппа Импарато. Название нового кроссовера компания пока держит в секрете.

На фото: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

По данным издания, в основу большого SUV Alfa Romeo ляжет предназначенная только для электромобилей платформа STLA Large. Напомним, на этой «тележке» будут базироваться крупные модели, которые будут выпускаться под премиальными брендами Stellantis: речь идёт не только об Alfa Romeo, но и о Maserati, DS, Lancia.

Ожидается, что у пока безымянной новинки будет электрическая система на 800 В и функция сверхбыстрой зарядки тягового аккумулятора. Как отмечает издание, в результате за 30 минут батарея сможет пополниться до уровня, необходимого для преодоления пути протяжённостью около 500 миль (более 800 км), при условии, что для этого будут использоваться мощные зарядные устройства.

Точных сведений о технике большого кроссовера пока нет. Не исключено, что топовую версию новинки с прибавкой Quadrifoglio к названию могут оснастить силовой установкой из трёх электродвигателей. Совокупная отдача такой системы, скорее всего, превысит 1000 л.с.

На фото: BMW iX M60