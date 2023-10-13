Страховщики рассказали, как пятница 13-е влияет на водителей

"Мы хотели проанализировать, влияет ли как-то суеверность водителей на аварийность. Но такой корреляции пока нет. Причем, не только в этом году. Сегодня очередная пятница, 13, позже мы сможем проанализировать данные и по ней. Но если в связи с похолоданием можно было бы предположить, что аварийность логически возрастет из-за гололедицы и того, что водители не успели "переобуться", то сейчас прогноз погоды меняется в существенно лучшую сторону.