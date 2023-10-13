Страховщики рассказали, как пятница 13-е влияет на водителей

Страховщики рассказали, как пятница 13-е влияет на количество ДТП
Страховые компании развеяли миф о том, что именно "пятница 13-е" самый неблагополучный день. Компания "АльфаСтрахование" проанализировала данные по убыткам в ОСАГО и каско за 2023 год в Москве и выяснила, какие дни недели стали самыми неудачными для столичных водителей.
Самым неудачным днем стало 13 марта - на этот день пришлось больше всего страховых случаев в течение года. И, кстати, это была не пятница, а понедельник. Большинство же аварий в целом случаются во вторник и пятницу. А самым спокойным днем можно считать воскресенье, когда траффик минимальный.
Пятница 13-е в этом году уже была в феврале. Но всплеска аварийности в этот день не зафиксировали.
"Мы хотели проанализировать, влияет ли как-то суеверность водителей на аварийность. Но такой корреляции пока нет. Причем, не только в этом году. Сегодня очередная пятница, 13, позже мы сможем проанализировать данные и по ней. Но если в связи с похолоданием можно было бы предположить, что аварийность логически возрастет из-за гололедицы и того, что водители не успели "переобуться", то сейчас прогноз погоды меняется в существенно лучшую сторону.
А это значит, что как минимум одна важная причина ДТП отпадает. И если неожиданно количество аварий в этот день увеличится, то можно шуточно списать это явление на примету о неудачах в эту дату. И, конечно, советовать водителям помнить, что приметы против страховки - бессильны", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.