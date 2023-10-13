Honda и Mitsubishi найдут новое применение для аккумуляторов электромобилей

Honda и Mitsubishi перепрофилируют аккумуляторы электромобилей для систем хранения данных
Партнерство Honda и Mitsubishi начнется с аккумуляторов, которые будут использоваться в будущих моделях мини-электромобилей Honda, которые будут продаваться в Японии с 2024 года.
Honda и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому два автопроизводителя будут работать над созданием предприятий, использующих аккумуляторы электромобилей .
Первоначально новый бизнес будет использовать аккумуляторы, которые будут использоваться в моделях мини-электромобилей Honda, которые поступят в продажу в Японии в 2024 году. Целью этого бизнеса является управление и максимизация «ценности каждой батареи на протяжении всего срока ее службы, переходя от питания электромобилей к использовать в качестве стационарного накопителя энергии». Проще говоря, Honda и Toyota хотят перепрофилировать аккумуляторы электромобилей и использовать их для систем хранения энергии.
Готовясь к эпохе полноценной популяризации электромобилей, Honda будет не только продавать электромобили, но и применять активный подход к управлению энергопотреблением, где аккумуляторы электромобилей будут использоваться в качестве источника энергии», — сказал исполнительный директор Honda Тошихиро Мибе.
Honda и Mitsubishi хотят внедрить интеллектуальную систему управления энергопотреблением, которая позволит владельцам электромобилей разумно заряжать и разряжать свои автомобили. Например, система будет автоматически контролировать время зарядки и разрядки в зависимости от спроса и предложения электроэнергии и, когда это возможно, использовать экологически чистую энергию для зарядки транспортных средств. Владельцы также смогут продавать электроэнергию обратно в сеть.