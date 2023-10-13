Honda и Mitsubishi найдут новое применение для аккумуляторов электромобилей

Партнерство Honda и Mitsubishi начнется с аккумуляторов, которые будут использоваться в будущих моделях мини-электромобилей Honda, которые будут продаваться в Японии с 2024 года.

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Honda и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому два автопроизводителя будут работать над созданием предприятий, использующих аккумуляторы электромобилей .

Первоначально новый бизнес будет использовать аккумуляторы, которые будут использоваться в моделях мини-электромобилей Honda, которые поступят в продажу в Японии в 2024 году. Целью этого бизнеса является управление и максимизация «ценности каждой батареи на протяжении всего срока ее службы, переходя от питания электромобилей к использовать в качестве стационарного накопителя энергии». Проще говоря, Honda и Toyota хотят перепрофилировать аккумуляторы электромобилей и использовать их для систем хранения энергии.

Готовясь к эпохе полноценной популяризации электромобилей, Honda будет не только продавать электромобили, но и применять активный подход к управлению энергопотреблением, где аккумуляторы электромобилей будут использоваться в качестве источника энергии», — сказал исполнительный директор Honda Тошихиро Мибе.