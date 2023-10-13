Какие доработки получил двигатель новой Lada Vesta Sportline

Lada Vesta Sportline, представленная в начале октября, получила форсированный со 106 до 118 л.с. 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 литра. "РГ" рассказывает о том, какие доработки получил этот мотор.

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Размерность блока цилиндров и цилиндропоршневой группы осталась серийной. Двигатель получил распредвалы со спортивными настройками (увеличенным подъёмом кулачков) и оригинальные форсунки, благодаря которым производительность топливной системы была увеличена на 38%.

У систем впуска и выпуска Lada Vesta Sportline повышена пропускная способность. Система выпуска - прямоточная, раздвоенная, сечение увеличено на 44%. Дополнительный глушитель содержит волокнистые материалы, основной - не наполненный.

Применена новая прошивка контроллера.

Модернизация двигателя позволила увеличить крутящий момент на 10%, который, по словам специалистов "Лада Спорт", ощутим после 3500 об/мин.

Был произведён сдвиг отсечки на 700 об/мин - до 6900 об/мин, поэтому до 100 км/ч автомобиль можно разогнать на второй передаче.

Момент, который может огорчить некоторых, - требования к топливу. Мотор адаптирован к работе на бензине АИ-95 ("Евро-2").

Разгон седана Vesta Sportline до 100 км/ч занимает 10,9 секунды, универсал выполняет это упражнение за 11 секунд.