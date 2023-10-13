Трассу «Формулы-1» в Сочи сделают базой для развития беспилотных технологий

От трассы «Формулы-1» в Сочи останется участок длиной 2300 метров. Таким образом, автодром сократят более чем в два раза. На урезанном кольце не получится проводить серьезные автоспортивные мероприятия: оставшийся участок трассы не подойдет даже для этапов российской серии кольцевых гонок. При этом на территории комплекса откроют зоны для дрифта и картинга.

Сократить длину трассу решили в администрации «Федеральной территории Сириус». Там посчитали, что на территории автодрома необходимо открыть востребованные и привлекательные площадки для свободного посещения. Из прежних 5850 метров на постоянной основе останется лишь 2300 метров полотна, где администрация организует гоночные программы для туристов, а также откроет зоны дрифта и картинга.

Реконструкция автодрома предусматривает соединение выходов из первого и двенадцатого поворотов. После модернизации пешеходы смогут свободно добираться к Медальной площади, Ледовому дворцу «Большой» и «Сириус Арене». При этом снимать дорожное полотно автодром пока не планируется, поэтому формально большой круг трассы продолжит существование.

По словам главы администрации Сириуса Дмитрия Плишкина, новая конфигурация трассы позволит сделать ее базой для развития беспилотных технологий и проведения соревнований среди автономных автомобилей. При этом подчеркивается, что главный автодром страны можно будет вернуть к первоначальному виду в любой момент.