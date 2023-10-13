С 1 марта 2024 года получить «серую» диагностическую карту станет сложнее

С 1 марта 2024 года всупают в силу изменения, касающиеся процедуры техосмотра автотранспорта. Они призваны сократить возможности для изготовления «серых» диагностических карт недобросовестными операторами, рассказал в интервью «Царьград» Эксперт по аккредитации испытательных лабораторий и техосмотра Андрей Саблин.

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Изменения касаются расчёта пропускной способности пункта техобслуживания. На одном посту будет работать один эксперт. Он сможет обслуживать не более 16 автомобилей в смену. Время самой смены превышать нельзя.

То есть недобросовестные операторы не смогут завышать пропускную способность станций ТО. Власти надеются, что таким образом удастся существенно сократить возможности для изготовления «серых» диагностических карт без заезда автомобилей на станции.