В США показали обновленный Lexus IS 2024

Lexus представил в США обновленный седан 2024 модельного года. Автомобиль получил комплектации F Sport с новыми элементами внешнего оформления.

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В версии F Sport автомобиль доступен начиная с базовой комплектации IS300. Он получил 19-дюймовые колесные диски, а также алюминиевые накладки на педали, вентиляцию передних кресел и руль нового дизайна с подогревом. IS300 оснащается бензиновым турбомотором 2,0 мощностью 241 л.с. в заднеприводной версии. Полноприводному IS300 полагается мотор V6 3,5, развивающий 260 л.с.

Lexus

Lexus IS 350 в версии F Sport получил дополнительный пакет внешней отделки с колесами марки BBS матового черного цвета, черными зеркалами и темной хромированной окантовкой окон. Функциональное оснащение модификации расширено за счет памяти настроек для сидений, рулевого колеса и зеркал.