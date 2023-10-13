Крупнейший завод Ford в США остановился из-за забастовки

Бастующие рабочие остановили крупнейший завод Ford в США. Беспрецедентная забастовка продолжается: профсоюз UAW (United Auto Workers) приостановил работу на предприятии Ford в штате Кентукки, где трудятся порядка 8,7 тысячи человек, сообщает Reuters. Остановка стала ответом на отказ автопроизводителя удовлетворить растущие запросы бастующих. В Ford на это говорят, что находятся «на пределе возможностей» и не могут потратить больше на зарплаты и льготы.

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С конвейера завода Ford в Кентукки сходят пикапы Super Duty и внедорожники Lincoln Navigator. Долгий простой разорвет цепочки поставок, предупреждают в Ford, отмечая, что поставщики комплектующих уже начали увольнять персонал из-за сокращения закупок. Самому Ford он будет обходиться в 150 миллионов долларов в неделю, подсчитали аналитики.

Автопроизводитель отметил, что уже приложил все усилия для достижения компромисса с рабочими. Более щедрые предложения навредят бизнесу.

В UAW же считают, что Ford, General Motors и Stellantis, значительно повысившие зарплаты топ-менеджеров за последние четыре года, вполне могут позволить себе увеличить оклад рабочих сверх предложенных 20-23 процентов. Они также требуют расширения льгот, сокращения рабочей недели и устранения зарплатной «дедовщины»: сейчас чтобы добиться максимальной ставки, сотрудник завода должен проработать на одном месте восемь лет.

UAW грозится привлечь к забастовке завод General Motors в Арлингтоне, штат Техас, где производятся Cadillac Escalade, Cherolet Suburban и другие внедорожники. Еще одной целью может стать площадка по сборке тяжелых грузовиков GM в Мичигане.