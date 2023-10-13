Свежая статистика: «своих» машин у России все меньше

Доля иномарок российской сборки на рынке РФ сократилась втрое

За год доля ввозимых из-за рубежа автомобилей на российском рынке выросла вдвое, а вот иномарок российской сборки стало меньше – вместо 31% от общего объема новых легковушек в РФ в сентябре 2022 года к нынешнему сентябрю (то есть ровно через год) локализованных машин осталось всего 11%.

За счет чего же тогда случился этот двукратный прирост количества иномарок – с 28% в начале прошлой осени до 55% сейчас? Согласно данным свежего исследования, главным образом, это произошло благодаря официальному импорту – его доля за год выросла с 20 до 44%.

Автостат / Рынок новых легковушек по месту производства