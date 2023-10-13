Автобренд Hycan вывел на китайский рынок минивэн V09

Китайский автопроизводитель Hycan, входящий в структуру компании GAC, начал продажи нового электрического минивэна V09. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 320 тыс. юаней (4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Машина создана на базе концептуальной модели Concept-M. Длина среднеразмерного минивэна составляет 5215 мм, а колесная база — 3170 мм. Автомобиль оснащен сдвижными дверьми и широким спойлером. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: белый, черный, синий и серый.

В салоне на передней панели расположены три монитора. Также предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками, подставки для ног, сиденья с электрорегулировкой, вентиляцией и обогревом. Кроме того, автомобиль оснащается автопилотом.