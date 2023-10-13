Блогер рассказал о редчайшем BMW M7, прозванном "Франкенштейном"

В Сети распространилось видео с уникальной BMW M7, о выпуске которой не знало руководство компании. Речь идет о седане BMW M7, прозванном Франкенштейном, выпуск которого был налажен в 80-х годах на заводе в ЮАР ограниченной серией.

Дело в том, что о существовании этой модели не знали даже в штаб-квартире BMW в Мюнхене, рассказывает видеоблогер YouTube-канала Cars.co.za.

Идейным вдохновителем и создателем М7 на базе BMW является руководитель южноафриканского подразделения компании Вальтер Хасселькус. Известно, что при производстве седана возникла сложность из-за того, что никак не удавалось установить на автомобиле с правым рулем турбомотор от европейской 745i.

И тогда было принято инновационное по тем временам решение адаптировать для «семерки» мотор М88 от BMW M1 объемом 3,5 л мощностью 280 л.с. Несмотря на сложность с компоновкой, модель получилась настолько удачной, что приняла участие в гонках при поддержке завода BMW. Всего в период с 1984 по 1987 годы выпустили порядка 255 экземпляров этого роскошного и потрясающего автомобиля. Некоторые из них оснащались автоматом, но были и с механической коробкой передач.