Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

«Дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов больше 240 специальностей – от работников ручного труда и водителей спецтехники, инженеров и проектировщиков до синоптиков и дорожных спасателей. Круглосуточно и в любую погоду вы первоклассно выполняете масштабную работу по комплексному обслуживанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству столицы», – написал Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в 2023 году обновлено свыше 23 млн кв. м асфальтовых покрытий. Завершен капремонт крупнейшей многоуровневой транспортной развязки – Новокутузовского тоннельного комплекса, приводят в порядок пешеходный мост имени 1905 года, который является объектом культурного наследия федерального значения. «С 2022 года сотрудники дорожного хозяйства в сложнейших условиях, порой с риском для жизни помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы – Луганска и Донецка. Поздравляю всех работников с праздником! Спасибо за высокий профессионализм и добросовестный труд. Ухоженный, уютный и комфортный город – ваша личная заслуга», – отметил мэр.