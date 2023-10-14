Владельцев самокатов планируют обязать проходить регистрацию на «Госуслугах»

Владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности могут обязать проходить регистрацию на «Госуслугах». Партия ЛДПР планирует внести этот законопроект на рассмотрение в Государственную думу уже 16 октября.

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По мнению авторов инициативы, она поможет снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Согласно статистике, только за первую половину 2023 года в России произошло более тысячи инцидентов с электросамокатами, электробайками и другими средствами передвижения, их количество выросло на 180 процентов. Из 1082 пострадавших половина — дети. Погибли 12 человек.

— По поводу нерегулируемого движения электросамокатов и электробайков избиратели к депутатам обращаются регулярно. В основном это проблема больших городов, где движение плотное, пешеходов в час пик много и в этом потоке пытаются проскакивать на бешеной скорости отдельные индивиды, которые не заботятся о безопасности окружающих, — сообщил о причине разработки законопроекта руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, слова которого передает издание «Известия».

В Санкт-Петербурге предложили запретить аренду электросамокатов на время, пока сфера кикшеринга в городе не будет окончательно урегулирована.