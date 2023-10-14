В Сочи неизвестный бросил булыжник в припаркованный Rolls-Royce

По его данным, владелец оставил автомобиль представительского класса на ночь на улице Воровского в центре города. Вернувшись к машине утром, он обнаружил, что лобовое стекло Rolls-Royce разбито и у его основания лежит большой камень. На фото с последствиями инцидента видно, что на стекле образовалась вмятина с глубокими трещинами, деталь подлежит замене.