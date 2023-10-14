Крымский мост полностью восстановили раньше планируемого срока

Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше планируемого срока. Началось движение автомобилей по всем четырем полосам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что вся работа длилась меньше трех месяцев. За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Для ремонта потребовалось 534 тонны металлоконструкций и более 360 тонн асфальтобетона.

Движение по левой части было открыто 14 сентября. Правую часть планировали восстановить 1 ноября. Но дорожники и мостовики под руководством Росавтодора и ФКУ Упрдор «Тамань» успели раньше.

«Благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков!» – заявил Хуснуллин.

Он поблагодарил каждого работника «за эту титаническую работу».

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека. Взрывом повредило автодорожную часть моста.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».