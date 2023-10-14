Американец присвоил пять Tesla, найдя уязвимость в системе оплаты

В США суд приговорил к четырем годам тюремного заключения жителя штата Вермонт, который сумел завладеть пятью автомобилями Tesla, не заплатив за них. Об этом сообщает Market Watch.

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Майкл Гонсалес обнаружил лазейку в системе заказов автомобилей Tesla в 2018 году, когда внес предоплату в $2,5 тыс. (₽243,3 тыс.) за Tesla Model 3 ценой в $58 тыс. (₽5,6 млн), а для полной оплаты машины предоставил компании данные счета, на котором было недостаточно средств. Несмотря на это, ему доставили новый автомобиль и документы, позволившие поставить машину на учет на свое имя.