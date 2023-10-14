АвтоВАЗ раскрыл все особенности нового мотора для Vesta Sportline

Двигатель под капотом «подогретой» Vesta NG и «заряженной» Granta Sport именуется ВАЗ 21127-95. По сути он является наследником «атмосферника» ВАЗ-2112 образца 1992 года.

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Улучшений относительно базового 106-сильного агрегата ВАЗ-21129 много: изменён впуск, топливная система, выпуск и распредвалы. В результате отдача увеличилась до 118 лошадиных сил и 154 Нм крутящего момента.

АвтоВАЗ рассказал о двигателе с индексом «21127-95» на примере Lada Granta Sport, однако скоро в продажу поступит Vesta Sportline с тем же силовым агрегатом. По сравнению с 1,6-литровым 106-сильным «атмосферником» переработан модуль впуска: в мотор стало поступать на 15 процентов больше воздуха. Увеличена на 38 процентов производительность топливных форсунок.

Особенность моделей Lada Sport — раздвоенный прямоточный глушитель с 51-миллиметровым (+19%) диаметром выпускной трубы. Изменён профиль кулачков распределительных валов, что способствует улучшению наполнения цилиндров.

По характеру двигатель ВАЗ-21127-95 отличается от обычного шестнадцатиклапанника: прирост мощности и крутящего момента начинается с 3500 оборотов в минуту. Отсечка смещена наверх на 700 оборотов в минуту: теперь крутить двигатель можно до 6900 оборотов в минуту.