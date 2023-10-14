Тульский Haval предложил внушительные скидки на автомобили «для своих»

Компания готова предоставить корпоративные скидки сотрудникам российского автозавода Haval, причём воспользоваться льготами смогут все работники со стажем работы более одного года. Условия простые: автомобиль, купленный с дисконтом, придётся оформить на себя, продажа в течение года запрещена. Со скидкой можно купить только один автомобиль за календарный год.

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Любопытно, что работники завода Haval могут приобрести со скидкой не только продукцию тульского предприятия, но и премиум-внедорожники Tank китайской сборки. В относительном выражении дисконт составляет от 15 до 22 процентов, в абсолютном — от 312 тысяч рублей до 1 миллиона 35 тысяч рублей! Акция распространяется на Haval Jolion, F7, F7x, Dargo, Dargo X, H9, а также Tank 300 и 500.

«Китайские автомобили»

На премиум-внедорожники Tank скидка составляет 15 процентов, то есть при покупке «трёхсотого» можно сэкономить от 615 до 705 тысяч рублей, при покупке «пятисотого» — от 0,945 до 1,034 миллиона рублей. Немалая выгода (19 процентов) при покупке Haval H9, что эквивалентно 779-817 тысячам рублей. На кроссоверах F7/F7x и Dargo/Dargo X можно выгадать до 640-740 тысяч рублей.