Кроссовер Volkswagen Tayron лишился турбомотора 1.4 TSI
В Китае дебютировал паркетник образца 2024 года и главное новшество — переход базовых версий на более современный двигатель 1.5 TSI. От заслуженного турбомотора 1.4 TSI немецкий концерн постепенно избавляется: теперь ставку делают на агрегаты линейки EA211 Evo. Новый двигатель может работать по циклу Миллера, превосходит предшественика по мощности, эластичности, экономичности и экологии.
Во втором поколении Volkswagen Tayron станет «глобальной» моделью, начнёт продаваться в Европе и послужит предвестником новейшего «Тигуана» для рынка США. При этом разрабатывать кроссовер продолжит китайский филиал FAW-Volkswagen. А пока локально обновлен исходный Tayron образца 2018 года.
У базовой версии теперь индекс 300TSI (вместо 280TSI). С двигателем 1.5 TSI базовый Volkswagen Tayron развивает 160 лошадиных сил (+10 сил) и 250 Нм крутящего момента (паритет). Однако «полка» пиковой тяги теперь доступна в более широком диапазоне. Расход топлива улучшен на пять процентов, кроссовер стал на секунду быстрее разгоняться с места до 100 километров в час.
«Старшие» версии неизменны: турбомотор 2.0 TSI выдаёт либо 186 сил (320 Нм), либо 220 сил (350 Нм). Во всех случаях коробка передач — 7-ступенчатый преселективный «робот». Полный привод доступен только с самым мощным двигателем. Цены на Volkswagen Tayron варьируются в диапазоне от 207 900 до 259 900 юаней (эквивалент 2,8-3,5 миллиона рублей).