Кроссовер Volkswagen Tayron лишился турбомотора 1.4 TSI

В Китае дебютировал паркетник образца 2024 года и главное новшество — переход базовых версий на более современный двигатель 1.5 TSI. От заслуженного турбомотора 1.4 TSI немецкий концерн постепенно избавляется: теперь ставку делают на агрегаты линейки EA211 Evo. Новый двигатель может работать по циклу Миллера, превосходит предшественика по мощности, эластичности, экономичности и экологии.

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Во втором поколении Volkswagen Tayron станет «глобальной» моделью, начнёт продаваться в Европе и послужит предвестником новейшего «Тигуана» для рынка США. При этом разрабатывать кроссовер продолжит китайский филиал FAW-Volkswagen. А пока локально обновлен исходный Tayron образца 2018 года.

У базовой версии теперь индекс 300TSI (вместо 280TSI). С двигателем 1.5 TSI базовый Volkswagen Tayron развивает 160 лошадиных сил (+10 сил) и 250 Нм крутящего момента (паритет). Однако «полка» пиковой тяги теперь доступна в более широком диапазоне. Расход топлива улучшен на пять процентов, кроссовер стал на секунду быстрее разгоняться с места до 100 километров в час.