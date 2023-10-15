Марат Хуснуллин заявил о планах уложить в России рекордное количество дорог

— В прошлом году мы поставили рекорд — уложили 176 млн кв. метров асфальта. В этом году темпы не сбавляем. За 9 месяцев построили и реконструировали порядка 644 км федеральных и региональных трасс. Планируется выйти на новый рекорд и уложить за год не менее 180 млн кв. метров дорог, — поделился Хуснуллин.