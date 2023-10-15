Марат Хуснуллин заявил о планах уложить в России рекордное количество дорог
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о планах уложить в стране в 2023 году рекордное количество дорог — 180 млн кв. метров. Об этом он написал у себя в telegram-канале, поздравив дорожных рабочих с профессиональным праздников.
— В прошлом году мы поставили рекорд — уложили 176 млн кв. метров асфальта. В этом году темпы не сбавляем. За 9 месяцев построили и реконструировали порядка 644 км федеральных и региональных трасс. Планируется выйти на новый рекорд и уложить за год не менее 180 млн кв. метров дорог, — поделился Хуснуллин.
Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину за постоянную и всестороннюю поддержку в реализации дорожных проектов. Марат Хуснуллин считает, что благодаря ей государству удается выполнять поставленные задачи и выходить на новый уровень в дорожном строительстве.
Вице-премьер страны также обратился к работникам дорожного хозяйства:
— Дорожное хозяйство имеет стратегически важное значение. Оно играет — первостепенную роль в развитии инфраструктуры и создании комфортных условий для жизни граждан. Раскручивает экономику страны. Именно благодаря неустанному и нелегкому труду профессионалов, которые занимаются изысканиями, проектированием и строительством дорог, тщательно следят за их надлежащим состоянием и обеспечивают своевременный ремонт, дорожная отрасль развивается особенно интенсивно, — написал Марат Хуснуллин.
Напомним, Татарстан из федерального центра получит почти 17,4 млрд рублей на строительство дорог в ускоренном темпе. Деньги выделят по федеральному проекту "Развитие федеральной магистральной сети" национального проекта "Безопасные качественные дороги".