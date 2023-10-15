Кабмин уточнит правила регистрации мест для машин на общих парковках

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.