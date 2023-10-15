Кабмин уточнит правила регистрации мест для машин на общих парковках

Кабмин пересмотрит правила регистрации мест для автомобилей на общих парковках
Правительство России планирует уточнить порядок регистрации прав собственности на места для индивидуальных автомобилей в общих паркингах. Перечень решений опубликован на официальном сайте кабмина.
В публикации отмечается, что на заседании правительства было принято решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Уточняется также, что проект следует внести в Государственную думу в установленном порядке.
Законопроектом предусматривается дополнение статьи 6 закона №315-ФЗ положениями, предусматривающими порядок выделения доли в праве общей долевой собственности на помещение, здание, сооружение, предназначенное для размещения транспортного средства, при отсутствии согласия иных участников долевой собственности, соглашения всех сособственников или решения общего собрания.