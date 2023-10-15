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Кабмин пересмотрит правила регистрации мест для автомобилей на общих парковках

Правительство России планирует уточнить порядок регистрации прав собственности на места для индивидуальных автомобилей в общих паркингах. Перечень решений опубликован на официальном сайте кабмина.

Кабмин уточнит правила регистрации мест для машин на общих парковках
© РИА Новости

В публикации отмечается, что на заседании правительства было принято решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уточняется также, что проект следует внести в Государственную думу в установленном порядке.

Законопроектом предусматривается дополнение статьи 6 закона №315-ФЗ положениями, предусматривающими порядок выделения доли в праве общей долевой собственности на помещение, здание, сооружение, предназначенное для размещения транспортного средства, при отсутствии согласия иных участников долевой собственности, соглашения всех сособственников или решения общего собрания.

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