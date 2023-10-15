Кабмин уточнит правила регистрации мест для машин на общих парковках

Правительство России планирует уточнить порядок регистрации прав собственности на места для индивидуальных автомобилей в общих паркингах. Перечень решений опубликован на официальном сайте кабмина.

В публикации отмечается, что на заседании правительства было принято решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уточняется также, что проект следует внести в Государственную думу в установленном порядке.