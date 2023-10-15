В России стартовали продажи нового поколения BMW 5-Series в кузове G60

На автомобильном рынке России запустили продажи модели BMW 5-Series в кузове G60. Поставками машин занимаются дилеры в частном порядке.

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В России начали предлагать BMW 520d - седан с системой полного привода и автоматической трансмиссией. Модель представлена в дилерском центре во Владивостоке. Поставки машин организованы по неофициальным каналам. “Под ключ” купить седан можно по цене 10 800 000 рублей. Высокая стоимость объясняется тем, что машины поставляются по схеме параллельного импорта. Привозить планируют автомобили с дизельным силовым агрегатом производительностью 197 л.с.

В комплектации заявлен двухлитровый мотор и автоматическая коробка передач. С таким оснащением автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/час всего за 7.3 секунды. Сообщается, что средний расход топлива на каждые 100 км составляет 6 литров.

Габариты кузова автомобиля следующие - 506х190х151.5 см. Колесная база составляет 299.5 см. Полезный объем багажного отделения - от 490 до 530 литров.

Полноприводный седан оборудован М-пакетом. В комплектации заявлена светодиодная оптика, панорамная крыша, проекционный дисплей. Кресла в салоне получили отделку кожей и замшей. Дополнительно предусматривается система подогрева, электропривод и функция памяти положения. В салоне установлена атмосферная подсветка.

Новое поколение модели 5-Series в кузове G60 было представлено весной текущего года. Пока производитель представил на рынке версии с дизельным и бензиновым мотором, а также с гибридной силовой установкой. Впервые в данное семейство включили полноценный электрокар, который тоже уже есть в продаже.