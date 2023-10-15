Audi A8L: теперь и с малолитражным двигателем 2.0

Фирма Audi предложила флагманский седан A8L с четырьмя цилиндрами. В Китае состоялась презентация четырёхдверки 2024 модельного года: главным событием стало появление новой базовой версии 45 TFSI Quattro. У таких Audi A8L под капотом малолитражный 2,0-литровый двигатель без гибридного «довеска». Рядный мотор развивает 265 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, в трансмиссии без изменений: 8-ступенчатый автомат, полный привод.

В актуальном поколении у Audi A8 не было рядных двигателей: почти шесть лет седаны выпускались только с V6 или V8. Однако недавно для китайского рынка предложили вариант с мотором рабочим объёмом 1984 кубических сантиметра. Стартовую цену удалось снизить на 11 процентов до 830 тысяч юаней (эквивалент 113 тысяч долларов).

Audi заявляет, что потери в динамике относительно шестицилиндровой версии 50 TFSI (3,0 литра, 286 сил, 450 Нм) невелики: время разгона 0-100 увеличилось на 0,1 секунды (до 6,7 секунды), а максимальная скорость прежняя (250 километров в час). Вдобавок, четырёхцилиндровая A8L стала чуть экономичнее: расход бензина АИ-95 составляет 8,9 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTC.