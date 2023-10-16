Chery привезет в Россию три гибридные новинки

Chery рассказала о гибридных новинках, которые появятся в России. Китайская марка ранее обещала расширить ассортимент электрифицированных автомобилей на российском рынке. Как пишет Auto.ru, до конца января 2024 года в продаже появятся как минимум три новых автомобиля с такой силовой установкой — Chery Tiggo 7 Pro e+ и обновленный Tiggo 8 Pro e+, а также седан Arrizo 8. Причем не все из них автопроизводитель успел вывести на рынок родного Китая.

Одной из новинок станет гибридный Chery Tiggo 7 Pro e+, который уже замечали в Москве. Продажи кроссовера начались в Китае в 2022 году, а в России он появится в конце ноября. Какими будут характеристики силовой установки, пока неясно, но на китайском рынке она базируется на четырехцилиндровом моторе 1.5 и развивает 326 лошадиных сил. Общий запас хода составляет 1300 километров.

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Примерно в тот же срок обновится Chery Tiggo 8 Pro e+, вышедший на наш рынок в мае. У кроссовера изменятся экстерьер и салон: поменяется решетка радиатора, а внутри появятся новые дисплеи и элементы управления. Сейчас Tiggo 8 Pro e+ россиянам предлагают с 235-сильной установкой с ДВС и двумя электродвигателями. Будет ли она улучшена, пока неизвестно.

Наконец, в начале следующего года бензоэлектрической версией обзаведется Chery Arrizo 8. В Китае такой седан с приставкой C-DM дебютировал весной 2023 года, но в продажу пока не поступил. Ему обещали бензин-электрическую систему 1DHT на основе 1,5-литрового турбомотора, пиковая отдача которой не раскрывается. Запас хода должен превысить 1300 километров.