Kia подтвердила скорый дебют рамного пикапа Tasman

По неофициальным данным Kia Tasman разделит рамную архитектуру с внедорожником Mohave. Об этом заявил журналистам на ежегодном дне электромобилей шеф-дизайнер корейской марки Карим Хабиб. Топ-менеджер намекнул, что пикап будет выглядеть в духе электрических кроссоверов EV3, EV5 и EV9. Инсайдеры полагают: грузовичок назовут Tasman, сначала на рынок выйдет дизельная версия, а одноимённый электромобиль появится в 2026 году. Новинка Kia бросит вызов Toyota Hilux и Ford Ranger.

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По неофициальным данным Kia Tasman разделит рамную архитектуру с внедорожником Mohave. Грузоподъёмность пикапа составит 1000 килограммов, максимальная масса буксируемого прицепа — 3500 килограммов. Вероятно, грузовичок будет доступен только с двухрядной кабиной и пятиместным салоном.

На старте продаж основным двигателем может быть 2,2-литровый четырёхцилиндровый или 3,0-литровый шестицилиндровый турбодизель. Появится и электрическая версия, но подробностей пока нет. Основные рынки для пикапа — Австралия и Новая Зеландия, но название модели запатентовали в Уругвае, Коста-Рике и... Франции. После анонса Карима Хабиба нет сомнений, что презентация состоится до конца года.