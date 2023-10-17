Дилеры отмечают практически нулевой спрос на новые «Москвич 6»

В начале этой недели в столичных автосалонах появились новые лифтбеки «Москвич 6», однако, несмотря на широкий интерес со стороны СМИ, спрос на новую модель пока остается практически нулевым.

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Согласно Autonews, в одном из автосалонов «Москвича» новый автомобиль привлек внимание лишь трех посетителей, и ни один из них не планировал приобрести машину. Они оказались клиентами, приехавшими на сервис, и ожидали ремонта своих автомобилей.

Схожую ситуацию наблюдали и в других дилерских центрах, где потенциальные покупатели также сосредотачивались на сервисных и технических аспектах. Лифтбеки новой модели не вызывали у них особого интереса.

Один из менеджеров по продажам попытался объяснить отсутствие спроса, утверждая, что автомобили появились в продаже всего несколько дней назад и до сих пор не были активно рекламированы. Даже рекламных объявлений о начале продаж не разместили. Еще один продавец поделился информацией, что в его холдинге не было продаж лифтбеков, и соперничающие дилеры также испытывают слабый спрос.

Однако один из продавцов обещал корреспонденту сделать самое выгодное предложение для первого покупателя, не уточняя конкретные детали. Скорее всего, речь шла о бесплатных дополнительных услугах.