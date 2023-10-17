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Дилеры отмечают практически нулевой спрос на новые «Москвич 6»

В начале этой недели в столичных автосалонах появились новые лифтбеки «Москвич 6», однако, несмотря на широкий интерес со стороны СМИ, спрос на новую модель пока остается практически нулевым.

Дилеры отмечают практически нулевой спрос на новые «Москвич 6»
© "Москвич"

Согласно Autonews, в одном из автосалонов «Москвича» новый автомобиль привлек внимание лишь трех посетителей, и ни один из них не планировал приобрести машину. Они оказались клиентами, приехавшими на сервис, и ожидали ремонта своих автомобилей.

Схожую ситуацию наблюдали и в других дилерских центрах, где потенциальные покупатели также сосредотачивались на сервисных и технических аспектах. Лифтбеки новой модели не вызывали у них особого интереса.

Один из менеджеров по продажам попытался объяснить отсутствие спроса, утверждая, что автомобили появились в продаже всего несколько дней назад и до сих пор не были активно рекламированы. Даже рекламных объявлений о начале продаж не разместили. Еще один продавец поделился информацией, что в его холдинге не было продаж лифтбеков, и соперничающие дилеры также испытывают слабый спрос.

Однако один из продавцов обещал корреспонденту сделать самое выгодное предложение для первого покупателя, не уточняя конкретные детали. Скорее всего, речь шла о бесплатных дополнительных услугах.

Производство лифтбека «Москвич 6» стартовало 4 сентября. Модель представлена в двух комплектациях «Комфорт» и «Бизнес», оснащенных 1,5-литровым 136-сильным турбомотором и вариатором. Цены на новинку составляют 2 626 000 и 2 826 000 рублей соответственно.

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