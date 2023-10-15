Nissan раньше времени показал обновленный кроссовер X-Trail

Компания Nissan раньше времени показала обновленный X-Trail. На официальном сайте марки в США появилась фотография кроссовера 2024 модельного года. Строго говоря, это пока не X-Trail, а Rogue, но внешность вседорожников для разных рынков почти не отличается: разница только в расположении руля и силовых установках. Вероятно, обновленный бестселлер Nissan покажут на ближайшем североамериканском автосалоне — в Лос-Анджелесе в ноябре.

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Приметы обновлённого Nissan Rogue — радиаторная решётка с хромированными горизонтальными прутьями, бампер с другим дизайном, прямоугольный лидар снизу, а также новые многоспицевые колёсные диски. По низу бампера стало меньше хрома, хотя возможно на рекламном снимке просто изображён кроссовер с опциональным заводским пакетом.

Судя по шпионским снимкам, в салоне Nissan Rogue появится более современный информационно-развлекательный комплекс. Увеличится диагональ тачскрина, изменится интерфейс «горячих» клавиш, вместо двух регулировочных шайб останется одна. Ожидается, что в США просто предложат уже знакомую медиасистему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.