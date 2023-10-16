Количество автосалонов китайских брендов в России достигло почти 2 тысяч

Эксперты подсчитали, что в 2023 году число дилерских центров китайских брендов достигло почти 2 тысяч, сообщила компания "Открытие Авто". К концу 2023 года их может стать еще на 300 больше. Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети.

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Больше всего салонов сейчас у марки Chery - 197. Активно наращивает свое присутствие бренд Geely: к началу октября его сеть выросла до 172 салонов, из которых 34 открылись в 2023 году. Тройку лидеров замыкает компания Changan, у которой насчитывается 155 дилерских центров в России.

Далее идут идут Omoda (151 шоурум) и новый бренд Jaecoo (146 салонов).

Доля китайских автомобилей, включая те, которые продаются по каналам параллельного импорта, по итогам августа составила порядка 53%. Причем всего пять брендов из Поднебесной (Changan, Chery, Geely, Haval и Omoda), то есть четверть из представленных официальными импортерами, заняли почти 80% в продажах автомобилей из этой страны.

При этом по состоянию на 1 июля 2023 года в нашей стране насчитывалось 1,08 млн легковых машин марок из КНР. Самой распространенной китайской моделью является Chery Tiggo.