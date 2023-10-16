Путин объяснил рост спроса на китайские автомобили в России
Китайские автомобили становятся качественнее, и их популярность в России из-за этого растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.
Он оценил, как "очень хорошие", перспективы сотрудничества РФ и КНР в автостроении. Глава государства рассказал о недавней беседе с экспертами в автомобильной сфере:
"Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому".
Дело в том, что качество китайских автомобилей улучшается, пояснил президент.
"Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", - обратил внимание Путин.