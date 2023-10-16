Китайцы сорвали премьеру первого минивэна Volvo

Минпромторг Китайской Народной Республики поделился незакамуфлированными снимками однообъёмника EM90. Новинка Volvo оказалась перелицованным электромобилем Zeekr 009: колёсная база и ширина минивэнов одинаковые, длина модели под шведским брендом меньше на три миллиметра, а высота больше на 11 миллиметров. Разница во внешности достигается за счёт замены оптики и навесных элементов.

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Техническая общность Volvo EM90 и Zeekr 009 не стала сюрпризом, ведь обе компании принадлежат холдингу Geely. Минивэн под шведской маркой оказался очень близок к исходнику: одинаковые не только остовы кузова, но и двери, и стекла! Впрочем, спереди EM90 выдержан в фирменном стиле Volvo: здесь оригинальные фары и бампер.

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По начинке тоже без откровений: известно, что на старте продаж Volvo предложит шестиместную версию с двумя электродвигателями пиковой мощностью 544 лошадиные силы. Данных о тяговой батарее нет, но можно ожидать аккумуляторов CATL ёмкостью 116 или 140 киловатт-часов и запаса хода до 820 километров (CLTC). Впрочем, характеристики ещё должны быть подтверждены.