Omoda рассказала о новинках для России в 2024 году

Марка Omoda рассказала "Российской газете" о том, какие новинки привезет в Россию в 2024 году.

© Пресс-служба Omoda

Так, в первом квартале начнутся продажи электрического E5, дебют которого перенесли с конца этого года. Также ожидается, что кроссовер С5, который сейчас пользуется большой популярностью у россиян, переживет рестайлинг. Кроме того, планируется появление в нашей стране новой модели C7 (правда, об этом автомобиле пока нет никакой информации).

Модельный ряд китайской марки в России включает в себя кроссовер Omoda C5 (от 2 679 900 рублей), который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан Omoda S5 (от 2 319 900 рублей) и его "заряженную" версию S5 GT (от 2 839 900 рублей).

Напомним, Omoda появилась на нашем рынке в октябре 2022 года. За первый год продаж бренд реализовал в РФ свыше 30 тысяч машин.