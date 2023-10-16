Стала известна стоимость самой дорогой версии лифтбэка «Москвич 6»

Топовая версия лифтбэка "Москвич 6" получила роботизированную коробку передач 7 DCT вместо вариатора и турбомотор объемом 1.5 л., который форсирован с 134 л.с. до 174 л.с.

Автомобиль предлагается только в комплектации "Бизнес". В нее входят цифровая приборная панель с цветным семидюймовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, электроприводы кресла водителя, система кругового обзора, электролюк.

Автомобили "Москвич 6" уже стали поступать к дилерам. Продажи новинки стартуют до конца месяца. Базовая версия стоит минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в "трейд-ин". В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.