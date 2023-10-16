BYD показал интерьер кросс-купе Song L

BYD показал интерьер кросс-купе, которое бросит вызов Zeekr 001. Пресс-служба китайской корпорации поделилась снимками салона и познакомила журналистов с предсерийным паркетником. Изнутри Song L оформлен в духе других электромобилей BYD: минималистичный дизайн, парящие экраны виртуальной «приборки» и тачскрина медиасистемы, несколько аппаратных клавиш, солидные отделочные материалы. На старте продаж ожидаются версии с задним и полным приводом.

© BYD

Особенности салона BYD Song L — руль без сенсорных кнопок, интересное оформление центральных воздуховодов, кресла с интегрированными подголовниками и электропривод переднего правого сиденья на боковине для удобства регулировок сзади. Хотя новинка кажется компактной, на деле габариты внушительные: длина 4,85 метра, колёсная база — 2,93 метра.

BYD

BYD

BYD

BYD

По дизайну экстерьера без откровений: в BYD сделали ставку на обтекаемый корпус без нарочито агрессивных обвесов. Судя по каталогу, готовят три версии с запасом хода 550 км, 602 км или 662 км по стандарту WLTC, но тяговых батарей будет две: на 71 или 82 киловатт-часа.

BYD

Вероятно, базовый Song L получит задний электродвигатель мощностью 313 лошадиных сил, а у топ-версии будет полноприводная двухмоторная силовая установка пиковой мощностью 517 лошадиных сил. Подтвердить характеристики, сообщить подробности о комплектациях и ценах BYD планирует до конца года.