Дилер предупредил о некоторых проблемах при покупке зимних шин

"Автодом": дефицита шин нет, но некоторые водители могут столкнуться с проблемами
Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете" о том, что в текущем сезоне при покупке зимних шин россияне все чаще делают выбор в пользу китайских производителей.
"Стоимость шин зависит от размера - чем больше диаметр, тем выше цена колес. Также на стоимость влияют профиль колеса, тип покрышек и производитель.
Пример средней стоимости R15 - 18-20 тысяч рублей за четыре покрышки (производство Китай и Россия), других зарубежных производителей - 24-30 тысяч рублей. Стоимость R17 - 25-30 тысяч (Китай, РФ) и до 60 тысяч рублей новые модели европейских производителей. Цены R20 варьируются от 40 до 160 тысяч рублей за комплект.
Ассортимент производителей шин, покинувших российский рынок, предельно сократился. Новые модели есть в наличии для ходовых размеров, но стоимость может быть в два и более раза выше по сравнению с колесами из Китая. Есть клиенты, которые готовы переплачивать за европейские бренды и новые модели - все зависит от финансовых возможностей конкретного покупателя и целесообразности.
Дефицита шин на российском рынке нет. Есть сложности с разноразмерными шинами - недостаточное количество предложений. К тому же, могут быть некоторые проблемы с наличием шин для новых автомобилей на рынке и редких моделей, ввезенных по параллельному импорту. В целом колеса ходовых размеров в наличии, выбор есть.
Стоимость шиномонтажа зависит от ряда факторов. Здесь все по аналогии с ценами на шины. Чем больше диаметр, тем дороже. Плюс наценка может быть за низкий профиль и шины runflat. В среднем стоимость шиномонтажа в сервисном центре официального дилера составляет не более 10 000 рублей. Пока ажиотажа нет, но возможно одномоментное повышение цен в случае ухудшения погодных условий и увеличения спроса соответственно", - отметил Тимашов.