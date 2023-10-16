Дилер предупредил о некоторых проблемах при покупке зимних шин

Стоимость шиномонтажа зависит от ряда факторов. Здесь все по аналогии с ценами на шины. Чем больше диаметр, тем дороже. Плюс наценка может быть за низкий профиль и шины runflat. В среднем стоимость шиномонтажа в сервисном центре официального дилера составляет не более 10 000 рублей. Пока ажиотажа нет, но возможно одномоментное повышение цен в случае ухудшения погодных условий и увеличения спроса соответственно", - отметил Тимашов.