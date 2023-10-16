Рассекречен новый кроссовер Exeed Sterra ET, который будут продавать в РФ

Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии серийной версии кроссовера Exeed Sterra ET и некоторые его технические характеристики. Ожидаются официальные поставки модели на российский рынок.

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Длина автомобиля составляет 4955 мм, ширина - 1975 мм, высота - 1698 мм. Размер колёсной базы равен 3000 мм.

Sterra ET - полностью электрический кроссовер. Будет доступно два варианта мощности - 249 и 312 л.с. На премьере прототипа озвучивалась полноприводная версия на 480 л.с., но пока в документах такая не значится.

Кроссовер укомплектован аккумуляторной батареей Chery ёмкостью 60, 82 и 100 кВт•ч, которая позволяет проехать от 500-700 км на одной заряде. За пять минут можно подзарядиться на 150 км.

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Что касается дизайна, то внешность передней части серийного Exeed Sterrra ET упрощена: убрана сетка светодиодов под основными фарами и в нижней части бампера. Сзади отличий нет. Салон традиционно для китайского минпрома неинтересен, поэтому фотографий нет, но стоит ожидать изменений по сравнению с концептом.

Министерство промышленности Китая