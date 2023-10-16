Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет выпускать Chery

Компания Chery стала основным претендентом на партнерский проект по сборке автомобилей на бывшем российском заводе Mercedes-Benz. Об этом сообщает Авто.Mail.ru.

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Отмечается, что владеющий заводом «Автодом» уже проводит тестовые работы, до конца 2023 года планируется собрать несколько автомобилей из пилотной партии. Также предприятие может освоить выпуск моделей Exeed.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.