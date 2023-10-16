Кроссовер Nissan X-Trail обновился и получил новое «лицо»

Nissan обновил кроссовер X-Trail в США. X-Trail, известный в Америке под именем Rogue, пережил легкий фейслифтинг спустя три года после премьеры и обзавелся новой, более крупной решеткой радиатора. Помимо визуальных улучшений, Rogue 2024 модельного года получил доступ к сервисам Google, а техническая «начинка» с обновлением осталась прежней. Кроссовер предложат в четырех комплектациях, которые появятся на североамериканском рынке в начале следующего года.

© Motor.ru

Решетка радиатора Nissan Rogue/X-Trail лишилась хромированной V-образной вставки и обзавелась тонкими горизонтальными прутьями. Изменилось оформление переднего бампера и графика светодиодных фонарей. В гамме появились несколько новых оттенков кузова, включая двухцветные варианты, и новые колесные диски максимальной размерностью 19 дюймов.

Видео дня

В салоне перемены более заметны. Диагональ сенсорного экрана мультимедийной системы прежняя — восемь либо 12,3 дюйма в зависимости от комплектации, но теперь большой экран доступен в «предтоповой» версии SL. Также Rogue стал первым Nissan со встроенными сервисами Google — Maps, Assistant и Play, положенными дорогим исполнениям. В них же появился беспроводной отсек для зарядки гаджетов.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Независимо от комплектации Rogue оснащается набором систем безопасности Nissan Safety Shield 360.

Под капотом без изменений. Американский кроссовер оснащают трехцилиндровым наддувным мотором мощностью 204 лошадиные силы (225 Нм крутящего момента), пару которому составляет вариатор.

Производится Rogue на заводе Nissan в Теннесси. В продажу обновленный вседорожник поступит в начале 2024 года, цены объявят ближе к запуску. Актуальный на сегодняшний день Rogue стоит в США от 27 910 долларов (2,7 миллиона рублей).