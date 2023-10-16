Toyota показала два новых электромобиля

На выставке Japan Mobility Show 2023 дебютируют два новых концепт-кара бренда Toyota. Мероприятие запланировано на 26 октября, передает Speedme.ru.

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Речь идет о концептах FT-Se и FT-3e. Это электромобили с аккумуляторной батареей. Отмечается, что первая модель представляет собой высокопроизводительный спорткар GR. Машине дали тонкие светодиодные фонари. На тизере также виден значок GR на заднем спойлере и эффектный черный диффузор.

Global.toyota

Что касается интерьера автомобиля, то в машине можно заметить выдающуюся цифровую комбинацию приборов, руль и информационно-развлекательные дисплеи по обе стороны от него.

Toyota FT-3e является элегантным концептом аккумуляторно-электрического кроссовера. Он может похвастаться светодиодной полосой, проходящей через заднюю часть.

Global.toyota

Несколько вертикальных светодиодов также расположены вдоль основания дверей и могут отображать заряд аккумулятора, температуру внутри и качество воздуха в салоне.

Ранее сообщалось, что компания Toyota разрабатывает новый компактный внедорожник, который, по предварительным данным, будет называться Land Hopper.