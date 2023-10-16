Toyota показала два новых электромобиля
На выставке Japan Mobility Show 2023 дебютируют два новых концепт-кара бренда Toyota. Мероприятие запланировано на 26 октября, передает Speedme.ru.
Речь идет о концептах FT-Se и FT-3e. Это электромобили с аккумуляторной батареей. Отмечается, что первая модель представляет собой высокопроизводительный спорткар GR. Машине дали тонкие светодиодные фонари. На тизере также виден значок GR на заднем спойлере и эффектный черный диффузор.
Что касается интерьера автомобиля, то в машине можно заметить выдающуюся цифровую комбинацию приборов, руль и информационно-развлекательные дисплеи по обе стороны от него.
Toyota FT-3e является элегантным концептом аккумуляторно-электрического кроссовера. Он может похвастаться светодиодной полосой, проходящей через заднюю часть.
Несколько вертикальных светодиодов также расположены вдоль основания дверей и могут отображать заряд аккумулятора, температуру внутри и качество воздуха в салоне.
Ранее сообщалось, что компания Toyota разрабатывает новый компактный внедорожник, который, по предварительным данным, будет называться Land Hopper.
Новинка станет конкурентом Ford Bronco. Автомобиль впервые продемонстрируют на выставке Japan Mobility Show, подчеркивает издание.