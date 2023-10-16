Доля китайских автомобилей и спецтехники в лизинге пошла на спад

Доля продукции КНР в общем объеме продаж "Газпромбанк Автолизинг" в стоимостном выражении сократилась с 70% в июле до 59% в сентябре 2023 года. Об этом "Российской газете" рассказали в лизинговой компании. Спад эксперты связывают с повышением ключевой ставки Центробанка России и утилизационного сбора на ввозимую в страну продукцию.

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Объем нового бизнеса по китайским грузовикам в сентябре составил 61,37% (- 12,52 п.п. к июлю), а по спецтехнике 61,25 (- 5,63 п.п.). Предпочтения клиентов компании по маркам остались неизменными, в число популярных брендов вошли Shaсman, Sitrak, FAW, Foton, Dongfeng, Howo, Lonking, LGCE, LiuGong, Sany, XCMG.

Доля новых легковых автомобилей китайского производства сократилась на 4,79 процентных пунктов до 53,62%. Список самых востребованным бизнесом китайских брендов составили Geely, Сhery, Haval, Exeed, Changan, Tank, JAC, Omoda, FAW, Great Wall, Voyah и новая марка Jetour.